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    Морози до -17 та сніг: прогноз погоди на 25 січня в Україні

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    У вівторок Україну скують сильні морози - Морози до -17 та сніг: прогноз погоди на 25 січня в Україні
    У вівторок Україну скують сильні морози
    фото з відкритих джерел

    Сніг очікується у більшості регіонів

    В Україні у вівторок, 25 січня, у більшості регіонів буде мороз. Сніжитиме у західних, східних та південних регіонах. Температура повітря вночі опуститься аж до -17. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Очікується сніг. Вдень температура повітря опуститься до -8...0 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -8...-17.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -4...-6 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -11. Подекуди прогнозують сніг.

    На Сході України вдень прогнозують від -2 до -7 градусів. Вночі буде -5...-11. Місцями очікується сніг.

    На Півдні денна температура становитиме -2...-5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -3...-7. Прогнозують сніг.

    Прогноз погоди в Україні на 25 січня

    Прогноз погоди в Україні на 25 січня

    У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -5...-7. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9...-11 градусів.

    Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря
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    Морози до -17 та сніг: прогноз погоди на 25 січня в Україні