Морози до -17 та сніг: прогноз погоди на 25 січня в Україні

Сніг очікується у більшості регіонів

В Україні у вівторок, 25 січня, у більшості регіонів буде мороз. Сніжитиме у західних, східних та південних регіонах. Температура повітря вночі опуститься аж до -17. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Очікується сніг. Вдень температура повітря опуститься до -8...0 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -8...-17.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -4...-6 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -11. Подекуди прогнозують сніг.

На Сході України вдень прогнозують від -2 до -7 градусів. Вночі буде -5...-11. Місцями очікується сніг.

На Півдні денна температура становитиме -2...-5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -3...-7. Прогнозують сніг.

Прогноз погоди в Україні на 25 січня

У Києві буде хмарно, без опадів. Температура повітря досягне -5...-7. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9...-11 градусів.

Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання