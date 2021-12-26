У Чернігові зафіксовано надзвичайно рідкісне погодне явище (відео)

Феномен спричинив перепад температур

У Чернігові жителі міста на Різдво, зранку 25 грудня спостерігали зимову грозу. Журналіст Владислав Савенок у Facebook написав, що гроза почалася вранці.

«О 8:18 на перехресті вулиць Шевченка і Гончої щось потужно зблиснуло. Автоматично глянув на штанги тролейбуса, що проїхав, але він не перетинав місця, де могло б зблиснути. І за секунди ударив грім. Гроза! Зимова гроза у грудні!», – написав він.

При цьому почався сильний снігопад та посилився вітер. За 20 хвилин все стихло, а ще за 20 – виглянуло сонце.

Жителька Чернігова Ольга Деркач у Facebook виклала в мережу відео зимової грози. Вона зауважила, що за 30 років уперше спостерігає таке явище. Відео стало вірусним – зібрало понад сотню тисяч переглядів, декілька тисяч поширень та тисячу реакцій.

Дописувачі не тільки дивуються грозі взимку, а й намагаються її пояснити. Щоправда, дехто вбачає в цьому недобрий знак.

Метеоролог Юрій Сібірцев зазначив, що гроза у Чернігові виникла під час проходження куповодощової хмари. Про це інформує «Уніан».

«Спостерігався гуркіт грому, сильний заряд снігу та поривчастий вітер. Синоптична ситуація – улоговина з холодним фронтом. Зимова гроза – це досить рідкісне явище», – зауважив він.

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