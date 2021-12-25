  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    У Києві оголосили штормове попередження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пориви вітру сягатимуть 15&ndash;20 м/с - У Києві оголосили штормове попередження

    Пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с

    фото з відкритих джерел

    Негода у Києві та області триватиме впродовж дня

    25 грудня у Києві та області синоптики оголосили штормове попередження. Негода триватиме весь день. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 25 грудня пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники закликають громадян триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

    Як відомо, 31 грудня 2021 року в Україні прогнозують люті морози.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.

    Читайте також:
    Теги: Укргідрометцентр рятувальники негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві оголосили штормове попередження