У Києві оголосили штормове попередження

Негода у Києві та області триватиме впродовж дня

25 грудня у Києві та області синоптики оголосили штормове попередження. Негода триватиме весь день. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 25 грудня пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

Як відомо, 31 грудня 2021 року в Україні прогнозують люті морози.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода на Новий рік здивує українців: прогноз від кліматологині.

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