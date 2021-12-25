У Києві оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с
Негода у Києві та області триватиме впродовж дня
25 грудня у Києві та області синоптики оголосили штормове попередження. Негода триватиме весь день. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 25 грудня пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
Як відомо, 31 грудня 2021 року в Україні прогнозують люті морози.
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