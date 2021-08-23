Москаль порадив Порошенку їхати на Мальдіви та не перейматися політичним майбутнім

За словами Москаля, Порошенку не потрібно навіть докладати особливих зусиль у протистоянні із Зеленським

«Зеленський сам робить все, аби в Порошенка було політичне майбутнє»

Політичні перспективи Петра Порошенка значною мірою забезпечені діями Володимира Зеленського, який боїться експрезидента і «не може без того, аби йому якусь капость не зробити». Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів генерал-лейтенант МВС, екснардеп та колишній голова Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

На думку Москаля, черговим прикладом спроб чинного президента боротися із Порошенком є нещодавня історія із викраденням судді Чауса. У Зеленського вважають, що колишній суддя може мати на Порошенка компромат.

«Звідки в нього цей компромат? Після цієї історії простий хабарник може бути окрасою будь-якої політичної сили, бо є найбільш впізнаваною та репресованою нинішнім режимом персоною», – пояснив Москаль.

Він зазначив, що Петру Порошенку не потрібно навіть докладати особливих зусиль у протистоянні із Зеленським.

«Порошенко може сидіти на Мальдівах чи на дачі, а Зеленський робить все для нього», – підсумував політик.

Нагадаємо, за результатами нещодавнього опитування соціологічної компанії Socis, різниця президентських рейтингів Порошенка та Зеленського скорочується.

Понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Водночас сам Зеленський сумнівається, що піде на другий термін.