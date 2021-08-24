Онуфрій попри погрози ігнору прийшов на спільний молебень (фото)

Предстоятель Московської церкви Онуфрій прийшов на спільний молебень у Софії Київській

Перед молебнем Онуфрій тримався всіх осторонь

Попри погрози ігнорувати заходи до Дня Незалежності предстоятель Московської церкви Онуфрій прийшов на спільний молебень у Софії Київській. Як повідомляє кореспондент «Главкому», Онуфрія супроводжує митрополит Антоній.

Перед молебнем Онуфрій тримався всіх осторонь. Згодом він закликав рівних прав для усіх конфесій і дотримання традиційних звичаїв.

Варто зазначити, що спільну молитву у Софії Київській зачитав митрополит Помісної церкви Епіфаній.

Напередодні патріарх Варфоломій зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков. Онуфрій не прийшов (фото).

Раніше стало відомо, що Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

Нагадаємо, Московська церква виступила проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.

Московський патріархат побоювався що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій в рамках візиту до Києва провів 22 серпня разом з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії.

Читайте також: