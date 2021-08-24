Онуфрій попри погрози ігнору прийшов на спільний молебень (фото)
Перед молебнем Онуфрій тримався всіх осторонь
Попри погрози ігнорувати заходи до Дня Незалежності предстоятель Московської церкви Онуфрій прийшов на спільний молебень у Софії Київській. Як повідомляє кореспондент «Главкому», Онуфрія супроводжує митрополит Антоній.
Перед молебнем Онуфрій тримався всіх осторонь. Згодом він закликав рівних прав для усіх конфесій і дотримання традиційних звичаїв.
Варто зазначити, що спільну молитву у Софії Київській зачитав митрополит Помісної церкви Епіфаній.
Напередодні патріарх Варфоломій зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков. Онуфрій не прийшов (фото).
Раніше стало відомо, що Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.
Нагадаємо, Московська церква виступила проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.
Московський патріархат побоювався що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій в рамках візиту до Києва провів 22 серпня разом з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії.
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