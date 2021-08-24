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    Онуфрій попри погрози ігнору прийшов на спільний молебень (фото)

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    Предстоятель Московської церкви Онуфрій прийшов на спільний молебень у Софії Київській - Онуфрій попри погрози ігнору прийшов на спільний молебень (фото)
    Предстоятель Московської церкви Онуфрій прийшов на спільний молебень у Софії Київській
    Скріншот з відео

    Перед молебнем Онуфрій тримався всіх осторонь

    Попри погрози ігнорувати заходи до Дня Незалежності предстоятель Московської церкви Онуфрій прийшов на спільний молебень у Софії Київській. Як повідомляє кореспондент «Главкому», Онуфрія супроводжує митрополит Антоній.

    Перед молебнем Онуфрій тримався всіх осторонь. Згодом він закликав рівних прав для усіх конфесій і дотримання традиційних звичаїв.

    Варто зазначити, що спільну молитву у Софії Київській зачитав митрополит Помісної церкви Епіфаній.

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    Онуфрій попри погрози ігнору прийшов на спільний молебень (фото)
    Онуфрій попри погрози ігнору прийшов на спільний молебень (фото)
    Онуфрій попри погрози ігнору прийшов на спільний молебень (фото)
    Онуфрій попри погрози ігнору прийшов на спільний молебень (фото)

    Напередодні патріарх Варфоломій зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков. Онуфрій не прийшов (фото).

    Раніше стало відомо, що Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

    Нагадаємо, Московська церква виступила проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.

    Московський патріархат побоювався що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

    Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій в рамках візиту до Києва провів 22 серпня разом з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії.

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    Теги: церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква Митрополит Онуфрій
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    Онуфрій попри погрози ігнору прийшов на спільний молебень (фото)