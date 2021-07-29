Міністерство охорони здоров'я назвало умови для скасування режиму масок в Україні

Головний санлікар Кузін: «Ми можемо розглядати (скасування масок, – ред.) лише тоді, коли більша частина населення буде про вакцинованою»

Кузін: ризик передачі інфекції має бути знижений до мінімуму

Аби в Україні скасували обов'язкове носіння масок, потрібно, щоб більша частина населення країни була провакцинована. Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю «Українській правді».

За його словами, ризик передачі інфекції має бути знижений до мінімуму. «Ми можемо розглядати (скасування масок, – ред.) лише тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію», – сказав Кузін.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України розглядається можливість створення окремих привілеїв для людей, які зробили собі щеплення проти Covid-19.

До слова, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

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