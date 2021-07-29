Вчені виявили причину небезпечного ускладнення при коронавірусі

Результати підтверджують те, що серйозні ускладнення від інфекції коронавірусу виникають через неправильну реакцію імунної системи

Запалення і висока здатність крові згущуватися, які спостерігаються в дуже важких випадках Covid-19, можуть бути викликані антитілами, які провокують надмірну активність тромбоцитів в легенях. Причину небезпечних ускладнень розкрили вчені Імперського коледжу Лондона, які опублікували статтю в журналі Blood.

В ході дослідження фахівці виділили антитіла до S-білку коронавірусу у людей з важкою інфекцією Covid-19.

Виявилося, що невеликі фрагменти цукрів на поверхні антитіл відрізняються від таких у антитіл здорових людей.

Якщо ці антитіла ввести в кров здорових донорів, то підвищується активність тромбоцитів - клітин, що відповідають за згортання крові і запобігають кровотечі. Однак надлишкову реакцію можна придушити за допомогою препаратів, спрямованих або на самі тромбоцити, або на імунну систему.

Результати підтверджують те, що серйозні ускладнення від інфекції коронавірусу виникають через неправильну реакцію імунної системи. В даному випадку антитіла, які виробляються, щоб зупинити Covid-19 від подальшого поширення по клітинам організму, підвищують активність тромбоцитів і викликають надмірне згортання крові, в результаті чого в кровоносних судинах формуються згустки. Це пояснює, чому у тяжкохворих з Covid-19 виникають тромби.

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Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

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За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.