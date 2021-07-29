Майже 150 тисяч за добу: українці почали активніше вакцинуватися

Повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 українців

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 особи

За 28 липня в Україні від коронавірусної хвороби Covid-19 вакцинували 143 534 людей. З початку вакцинації повністю щепили вже понад 1,81 млн осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«143 534 людини вакциновано проти Covid-19 за добу 28 липня 2021 року. Одну дозу отримали 85 787 людей, повністю імунізовані – 57 747 людей», – йдеться у повідомленні.

Додається, що протягом доби працювали:

812 мобільних бригад,

2 787 пунктів щеплення;

384 центри вакцинації.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу – 3 350 500 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 874 958 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 225 458 щеплень», – зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Тим часом, Болгарія припустилася кількох серйозних помилок при організації щеплювальної кампанії населення від Covid-19, що призвело до загибелі близько 10 тис. осіб.

Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.