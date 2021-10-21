Яка ефективність Pfizer серед підлітків: результати дослідження 200 тис. осіб
Дослідження привело науковців до висновку, що вакцина настільки ж ефективна проти мутацій, як і проти попередніх версій
Вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer на 90% ефективна серед підлітків у віці від 12 до 18 років. У тому числі, проти штаму «Дельта», пише The Times of Israel.
Згідно з великим дослідженням ізраїльської компанії Clalit, Гарвардського університету і Бостонської дитячої лікарні, заснованому на аналізі даних майже 200 тисяч підлітків, у тих, хто отримав щеплення, ймовірність зараження коронавірусом нижче на 90%
Дослідження проводилося в той час, коли варіант «Дельта» був домінуючим штамом коронавірусу в Ізраїлі. Це також привело дослідників до висновку, що вакцина настільки ж ефективна проти мутацій, як і проти попередніх версій.
«Наші результати показують, що вакцина мРНК BNT162b2 була високоефективною в перші кілька тижнів після вакцинації як проти інфекції, так і проти симптоматичного Covid-19 з «Дельта»–варіантом серед підлітків у віці від 12 до 18 років», – йдеться в дослідженні.
Згідно з аналізом, підлітки, вакциновані в період з 8 червня по 14 вересня, мали на 59% менше шансів заразитися коронавірусом, ніж підлітки з нещепленої контрольної групи, через два тижні після отримання першої дози і на 57% рідше проявляли симптоми Covid-19. А за тиждень після другої дози ці цифри зросли до 90% і 93% відповідно.
До слова, сьогодні МОЗ змінив правила вакцинації дітей.
Нагадаємо, третій день поспіль українці б'ють рекорди з вакцинації. Після переходу у «червону» карантинну зону Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери за кількістю щеплень першою дозою за добу.
Також наразі уряд розглядає разом з Держспоживнаглядом і технічною групою МОЗ можливість ковід-вакцинації дітей від 12-14 років.
Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.
До слова, напередодні у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся її родина противники вакцинації.
Вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.
Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.