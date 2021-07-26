Від початку епідемії в Києві виявлено понад 218 тис. випадків Covid-19

Важкі хворі на коронавірус потрапляють до лікарень

Минулої доби в Києві та області від коронавірусу не померла жодна людина

За минулу добу, 25 липня, у Києві коронавірус виявлено у 71 людини. Це на 14 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 24 липня було 85 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 218 013 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 208 593 осіб (за добу 25 липня – 30)

померли 5 228 осіб (за добу – 0)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 070 випадкі захворювання на Covid-19. За добу виявлено 8 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 11 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 834 особи (за добу 25 липня – 0)

померли 2 767 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 248 663 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 25 липня зафіксовано 213 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

Нагадаємо, за добу 24 липня в Києві було виявлено 85 хворих на коронавірус.

В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Із 22 липня в Києві всі охочі можуть щепитися від Covid-19 вакциною Spikevax Moderna.

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