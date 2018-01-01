МЗС: Кількість загиблих українців у Кабулі може зрости до семи осіб

Клімкін заявив про шістьох загиблих українських громадян в готелі Intercontinental у Кабулі

Кількість загиблих українців у столиці Афганістану Кабулі може зрости до 7 осіб, повідомив у Twitter начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. «Оновлена інформація про теракт у Кабулі: кількість загиблих українців може збільшитися до семи осіб.



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Клімкін заявив про шістьох загиблих українських громадян в готелі Intercontinental у Кабулі

Кількість загиблих українців у столиці Афганістану Кабулі може зрости до 7 осіб, повідомив у Twitter начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«Оновлена інформація про теракт у Кабулі: кількість загиблих українців може збільшитися до семи осіб. Триває оперативна робота з компетентними органами Афганістану», – зазначив дипломат.

Оновлена інформація про теракт у Кабулі: кількість загиблих українців може збільшитися до семи осіб. Триває оперативна робота з компетентними органами Афганістану. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 січня 2018 р.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про шістьох загиблих українських громадян в готелі Intercontinental у Кабулі. За словами президента України Петра Порошенка, вони були співробітниками української авіакомпанії.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости, а МЗС, у свою чергу, підтвердило, що мова йде про більше ніж одного загиблого українця.

ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула повідомила, що в результаті нападу терористів загинули дев’ять громадян України. Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.



