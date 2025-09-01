Головна Новини
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Підсумковий документ саміту не містить жодної згадки російської війни проти України
фото з відкритих джерел

Рада глав держав ШОС 1 вересня за підсумками саміту в Китаї схвалила Тяньцзіньську декларацію

Головний підсумковий документ саміту Шанхайської організації співробітництва, 20-сторінкова Тяньцзінська декларація, не містить жодної згадки російської війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

«Дивує, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, у той час як у ньому згадані низка інших війн, терактів і подій у світі. Переконані, що без справедливого завершення російської агресії проти України не можна говорити про стійкий глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання принципів Статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торговельних відносин між регіонами світу», – йдеться в заяві.

Зовнішньополітичне відомство наголошує, що відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви.

«Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, навʼязати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України. Очевидно, що Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць з цього приводу до спільного знаменника, який влаштував би РФ», – зазначили дипломати.

Нагадаємо, у китайському місті Тяньцзінь завершується дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Рада глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) 1 вересня за підсумками саміту в Китаї схвалила Тяньцзіньську декларацію. У документі закріплені принципи невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та відмови від односторонніх санкцій. Україна в декларації прямо не згадується.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав російського президента до якнайшвидшого завершення війни в Україні.

До слова, російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні». 

