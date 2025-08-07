Два спеціальні вагони вирушать до румунської столиці через Кишинів, а завтра повернуться до Києва

Україна запускає пряме залізничне сполучення з Бухарестом. Сьогодні потяг вирушить у рейс у тестовому режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу, якого цитує «Ми-Україна».

«Уже сьогодні в тестовому режимі запускається пряме сполучення між Києвом і Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва», – зазначив він.

