Ростислав Вонс
Україна запускає пряме залізничне сполучення з Бухарестом
Потяг найближчим часом почне курсувати на постійній основі
Два спеціальні вагони вирушать до румунської столиці через Кишинів, а завтра повернуться до Києва

Україна запускає пряме залізничне сполучення з Бухарестом. Сьогодні потяг вирушить у рейс у тестовому режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу, якого цитує «Ми-Україна».

«Уже сьогодні в тестовому режимі запускається пряме сполучення між Києвом і Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва», – зазначив він.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила про зміни в розкладі та маршрутах міжнародних поїздів, що прямують до Угорщини та Австрії. З 25 серпня по 20 вересня 2025 року угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті, що призведе до тимчасових коректив.

Як повідомлялося, від початку 2025 року «Укрзалізниця» отримала 11 445 заявок із проханням знайти загублені речі. Торік цих запитів було на 40% менше.

До слова, вперше в історії «Укрзалізниця» організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах. Для цього було використано спеціалізовані цистерни типу Zacns, призначені для європейської колії стандарту 1435 мм.

Теги: потяг Укрзалізниця Андрій Сибіга МЗС

