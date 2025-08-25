Головна Скотч Шоу-біз
Американський режисер взяв участь у російському кінофестивалі: реакція України

Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографа», яка відбулася 24 серпня в рамках Московського міжнародного тижня кіно
«Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років»

Міністерство закордонних справ України засудило участь режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства. 

«МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років», – йдеться у повідомленні.

МЗС додало: «Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди».

Зауважимо, Вуді Аллен взяв участь у сесії «Легенди світового кінематографа», яка відбулася 24 серпня в рамках Московського міжнародного тижня кіно. Він виступав онлайн за допомогою відеозв'язку. Зустріч з ним у відкритій залі простору «Москіно» провів російський режисер Федір Бондарчук, повідомляють російські пропагандистські видання.

Вуді Аллен – американський кіноактор, режисер і сценарист, відомий цинічними, дотепними пародіями й ексцентричним гумором. Виступав у кабаре, на телебаченні та у власних комедійних фільмах, які пародіюють заяложені умовності, висміюють загальноприйняті міфи, найчастіше американські. Автор гуморесок і літературних пародій, написаних для кабаре, та сатиричних видань, театральних п'єс і оповідань. У фільмах «Сплячий» (1973), «Енні Голл» (1977) (фільм виграв три «Оскари»), «Мангеттен» (1979), «Ганна і її сестри» (1986), Вуді Аллен був сценаристом, режисером і актором.

Під час своєї лекції для глядачів Вуді Аллен заявив: «Мені завжди подобалося російське кіно. Я мав задоволення зустрітися з Сергієм Бондарчуком кілька років тому в Нью-Йорку. Я дивився російський фільм «Війна і мир», який триває майже сім годин. Я подивився його за один день».

На питання, чи є у нього плани зйомок в Росії, режисер відповів, що таких пропозицій йому не надходило. «Якби подібні пропозиції були, я б сів і подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре ти почуваєшся в Москві і Петербурзі», – додав Аллен.

До слова, у 2023 році на Венеціанському кінофестивалі американського кіноактора і режисера Вуді Аллена зустріли під свист та незадоволені крики публіки. Він приїхав з сімʼєю на премʼєру свого фільму «Щасливий випадок», що показали поза конкурсною програмою, однак гості заходу не зраділи візиту зірки.

