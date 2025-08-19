Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним

Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі

Зеленський повідомив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів

Президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Про це він зробив декілька заяв під час брифінгу за підсумками зустрічей у Білому домі, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що він та українська сторона готові до будь-якого формату перемовин. За словами президента, Росія запропонувала спершу провести зустріч між Зеленським та Путіним, а згодом і тристоронню зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас президент зазначив, що поки дату переговорів не визначено: «Ніякої дати ми не маємо».

Зеленський повідомив, що європейські лідери підтримують ідею зустрічі на рівні лідерів. Президент додав, що«Україна та Росія повинні зустрітися без жодних умов». Та підкреслив, що у випадку відмови однієї з сторін, США мають втрутитись та вплинути на ситуацію.

До слова, Зеленський розповів, коли саме президент США Дональд Трамп подзвонив російському диктатору Путіну.

За словами президента, Трамп здійснив дзвінок Путіну після обговорень з європейськими лідерами гарантій безпеки та потенційної зустрічі на рівні лідерів США, Росії та України.

Як розповів президент, після цього Трамп відлучився, щоб обговорити це з Путіним. Вже після перемовин з Путіним Трамп повернувся, ймовірно, озвучив його позиції і переговори продовжились.

Зеленський відзначив, що він та європейські лідери були готові до цього.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.