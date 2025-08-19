Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
фото: АР

Зеленський повідомив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів

Президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Про це він зробив декілька заяв під час брифінгу за підсумками зустрічей у Білому домі, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що він та українська сторона готові до будь-якого формату перемовин. За словами президента, Росія запропонувала спершу провести зустріч між Зеленським та Путіним, а згодом і тристоронню зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас президент зазначив, що поки дату переговорів не визначено: «Ніякої дати ми не маємо».

Зеленський повідомив, що європейські лідери підтримують ідею зустрічі на рівні лідерів. Президент додав, що«Україна та Росія повинні зустрітися без жодних умов». Та підкреслив, що у випадку відмови однієї з сторін, США мають втрутитись та вплинути на ситуацію.

До слова, Зеленський розповів, коли саме президент США Дональд Трамп подзвонив російському диктатору Путіну. 

За словами президента, Трамп здійснив дзвінок Путіну після обговорень з європейськими лідерами гарантій безпеки та потенційної зустрічі на рівні лідерів США, Росії та України.

Як розповів президент, після цього Трамп відлучився, щоб обговорити це з Путіним. Вже після перемовин з Путіним Трамп повернувся, ймовірно, озвучив його позиції і переговори продовжились.

Зеленський відзначив, що він та європейські лідери були готові до цього. 

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та Росії провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. Йшлося про гарантії безпеки для України, зустріч на рівні лідерів США, Росії та України, а також вони висловлювались про непохитну підтримку України. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову.

Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

Читайте також:

Теги: переговори саміт путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні
«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним
16 серпня, 05:34
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
Розмова Зеленського з прем’єром Індії, заяви Трампа про переговори. Головне за 11 серпня
11 серпня, 21:23
Козак начебто представив Путіну пропозицію про закінчення війни
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT
10 серпня, 16:20
Зеленський: Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації
Зеленський обговорив зі Стармером «небезпеку російського плану»
9 серпня, 13:57
Президент США приділяє особливу увагу венесуельським і мексиканським наркокартелям
Трамп наказав готувати удари по наркокартелях – NYT
8 серпня, 19:57
Трамп: Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей
«Побачимо, що буде»: Трамп не виключив переговорів з Путіним до кінця дедлайну
2 серпня, 06:18
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
31 липня, 19:07
Зеленський вперше відреагував на мітинги у містах України
НАБУ-скандал. Зеленський вперше прокоментував мітинги
24 липня, 22:22
Трамп під час церемонії нагородження кілька секунд стояв у першому ряду разом із футболістами «Челсі»
«Наляканий до смерті». Гравець «Челсі» – про присутність Трампа на нагородженні на клубному чемпіонаті світу
23 липня, 11:40

Політика

Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
Зеленський розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Зеленський розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
8958
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
4211
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
3850
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2708
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua