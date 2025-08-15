Головна Світ Політика
Іран, Росія та Китай об’єднуються проти можливого відновлення європейських санкцій

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Арагчі: Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це
фото з відкритих джерел

Три держави спільно працюють над тим, щоб запобігти введенню обмежень з боку Великої Британії, Франції та Німеччини

Іран координує зусилля з Росією та Китаєм, щоб не допустити поновлення санкцій з боку європейських країн у разі відновлення своєї ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє «Главком» із посиланням на Barrons.

За словами очільника іранської дипломатії, три держави спільно працюють над тим, щоб запобігти введенню обмежень з боку Великої Британії, Франції та Німеччини.

«Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це. Якщо це не спрацює і вони все ж застосують санкції, у нас є інструменти для реагування. Ми обговоримо їх у належний час», – наголосив Арагчі.

Він не уточнив, яким саме чином планується протидіяти можливим санкціям.

Раніше ми писали, що делегація іранських фізиків-ядерників таємно їздила до Москви, щоб обговорити закупівлю матеріалів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зокрема, іранські вчені їздили на переговори щодо закупівлі тритію, який є необхідним елементом для збільшення потужності ядерних боєголовок.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не відмовиться від своєї програми збагачення урану. За його словами, пошкодження ядерних об'єктів після ударів США та Ізраїлю є серйозними.

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що будь-які спроби Ірану відновити зруйновані ядерні об’єкти або створити нові призведуть до їхнього знищення.

Також він наголосив, що США не можуть допустити, щоб Тегеран отримав ядерну зброю: «Вони щойно вийшли з чогось настільки небезпечного – і при цьому говорять: «Ми хочемо продовжити збагачення». Хто б таке сказав? Наскільки треба бути нерозумним, щоб висловлюватися подібним чином? Ми не дозволимо, щоб це сталося».

Пізніше Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Обмеження було запроваджено проти понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника.

