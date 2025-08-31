Головна Світ Політика
Червона доріжка та «Калинка-Малинка»: як Сі Цзіньпін вітав Путіна у Китаї

Путін пробуде в Китаї чотири дні
Загалом голова Китаю прийме близько 20 світових лідерів

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 31 серпня, прибув у північне китайське портове місто Тяньцзінь для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Подібними зустрічами Китай сподівається протистояти впливу Заходу у світових справах. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

Зазначається, що Путіна зустріли червоною килимовою доріжкою, як на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня. Глава Кремля пробуде в Китаї чотири дні. Китайські ЗМІ пишуть про те, що відносини між Пекіном і Москвою зараз перебувають на «найкращому рівні в історії».

В агентстві нагадали, що загалом глава Китаю Сі Цзіньпін прийме приблизно 20 світових лідерів, включно з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і білоруським правителем Олександром Лукашенком. Це буде найбільше зібрання з моменту заснування ШОС у 2001 році.

Журналісти поділилися, що останніми роками блок розширився до 10 постійних членів, а також 16 країн-учасниць діалогу та спостерігачів. Повноваження ШОС розширилися з питань безпеки та боротьби з тероризмом до економічного та військового співробітництва між країнами.

В агентстві підкреслили, що цим самітом Сі Цзіньпін хоче продемонструвати, який би вигляд мав світовий порядок після можливого відходу США з міжнародної арени. Одночасно з цим він надасть дипломатичну підтримку Росії, яка зазнає західних санкцій за вторгнення в Україну.

В агентстві додали, що перед візитом до Китаю Путін розкритикував західні санкції проти Москви, назвавши їх «дискримінаційними». За його словами, Китай дотримується такої ж позиції.

Відео, які публікують російські пропагандистські медіа, демонструють, як Путіна зустріли в Китаї. На червоній доріжці він поспілкувався із Сі Цзіньпінем, а на майданчику саміту грала російська пісня «Калинка-Малинка».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

Теги: санкції Китай путін пісня переговори Сі Цзіньпін

