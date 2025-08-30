Китай розглядає збільшення закупівель російського газу через «Силу Сибіру-1»

Питання енергетичної співпраці буде однією з головних тем під час майбутньої зустрічі Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна

Китай розглядає можливість збільшення закупівель російського газу через існуючий газопровід «Сила Сибіру-1», оскільки переговори щодо будівництва «Сили Сибіру-2» залишаються безрезультатними. Про це повідомило Reuters з посиланням на два джерела в енергетичній галузі, передає «Главком».

Проєкт «Сила Сибіру-2» вартістю $13,6 млрд мав стати ключовим для переорієнтації російського газового експорту до Китаю після втрати європейських ринків. Проте, попри понад десять років переговорів, Москва та Пекін так і не змогли домовитися про ціну та фінансування.

Очікується, що питання енергетичної співпраці буде однією з головних тем під час майбутньої зустрічі Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна на саміті Шанхайської організації співробітництва.

На тлі невдалих переговорів щодо нового маршруту, сторони обговорюють збільшення прокачки газу через «Силу Сибіру-1» з поточних 38 млрд до 45 млрд кубометрів на рік. Заплановано, що додаткові 6 млрд кубометрів можуть почати надходити з 2031 року. За оцінками Reuters, це може принести «Газпрому» близько $1,5 млрд щорічно.

Паралельно китайська державна компанія PipeChina готує дослідження для розширення внутрішньої газотранспортної мережі. Експерти зазначають, що Китай зацікавлений в російському газі через геополітичні ризики та вигідніші умови, незважаючи на зростання власного видобутку та розвиток відновлюваних джерел енергії.

За словами керівника Азіатсько-Тихоокеанського дослідницького центру Сергія Санакоєва, поточні переговори не означають відмови від проєкту «Сила Сибіру-2». Крім того, Росія планує у 2027 році розпочати постачання 10 млрд кубометрів газу щорічно через новий трубопровід із Сахаліну.

Як повідомлялося, Росія прагне відновити динаміку торгівлі з Китаєм, яка останнім часом падає. За даними Reuters, Володимир Путін готується до саміту Шанхайської організації співробітництва, де зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном, щоб обговорити цю тенденцію, передає «Главком».

Після повномасштабного вторгнення в Україну, коли західні ринки закрилися для Росії, Китай став її ключовим торговельним партнером. Двостороння торгівля сягнула рекордних $245 млрд у 2024 році завдяки китайському імпорту російської нафти та експорту товарів до РФ.