«Вправа з вислуховування»: Білий дім прокоментував майбутній саміт Трампа та Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Левітт: Особиста зустріч, а не телефонна розмова, дасть президентові найкраще уявлення про те, як покласти край цій війні
фото з відкритих джерел

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, що метою зустрічі є можливість для Трампа особисто почути позицію іншої сторони

Білий дім охарактеризував майбутній саміт на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером володимиром путіним як «вправу з вислуховування». Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Лівітт, передає «Главком».

За словами Лівітт, метою зустрічі є можливість для президента особисто почути позицію іншої сторони. Вона наголосила, що на саміті буде присутня лише одна сторона, безпосередньо залучена до війни, тому для глави США важливо ще раз отримати чіткіше та глибше розуміння того, як можна припинити конфлікт.

«Особиста зустріч, а не телефонна розмова, дасть президентові найкраще уявлення про те, як покласти край цій війні і до чого все йде», – підкреслила вона.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

У матеріалі наголошується, що дух історичних угод, як-от Мюнхенської чи Ялтинської, може тінню нависнути над зустріччю на Алясці. Однак, зауважується, що Трамп, ймовірно, не зосереджуватиметься на таких дипломатичних скандалах.

Теги: саміт США росія Дональд Трамп путін Аляска

