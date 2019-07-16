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    МЗС Великої Британії виключив екстрадицію Ассанжа до країн зі смертною карою

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    <span>Джуліан Ассанж</span> - МЗС Великої Британії виключив екстрадицію Ассанжа до країн зі смертною карою
    Джуліан Ассанж
    Фото: gettyimages.com

    Між Великою Британією і Еквадором була досягнута згода

    Засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж не буде виданий жодній країні, в якій діє смертна кара. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Великої Британії Алан Данкан на прес-конференції за підсумками зустрічі в Кіто з міністром закордонних справ Еквадору Хосе Валенсією, повідомляє EFE.

    Як зазначається, між Великою Британією і Еквадором була досягнута згода.

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    «Засновник WikiLeaks не буде виданий жодній країні, де застосовується смертна кара. Між двома країнами (Великою Британією і Еквадором) була досягнута згода про це», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що в цьому році у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили.

    У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

    У грудні минулого року Апеляційний суд у еквадорській провінції Пічинча відхилив скаргу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа на умови його утримання в посольстві Еквадору в Лондоні.

    До слова, у жовтні 2018 року міністр закордонних справ Еквадору Хосе Валенсія заявив про те, що засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу було продовжено статус біженця в Еквадорі.

    Раніше повідомлялося, що влада Великобританії вела переговори з урядом Еквадору про можливість виселення Ассанжа з будівлі посольства країни в Лондоні.

    Також ЗМІ інформували, що Еквадор у 2017 році призначив на дипломатичну посаду в Росії засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, але рішення анулювали, оскільки Британія відмовилася надати йому дипломатичну недоторканність

    Ассанж перебуває на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не може покинути територію дипмісії, оскільки побоюється арешту за запитом Швеції, де його звинуватили у зґвалтуванні, та подальшої екстрадиції в США.

    У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

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