МЗС Великої Британії виключив екстрадицію Ассанжа до країн зі смертною карою



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Джуліан Ассанж Фото: gettyimages.com

Між Великою Британією і Еквадором була досягнута згода

Засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж не буде виданий жодній країні, в якій діє смертна кара. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Великої Британії Алан Данкан на прес-конференції за підсумками зустрічі в Кіто з міністром закордонних справ Еквадору Хосе Валенсією, повідомляє EFE.

Як зазначається, між Великою Британією і Еквадором була досягнута згода.

«Засновник WikiLeaks не буде виданий жодній країні, де застосовується смертна кара. Між двома країнами (Великою Британією і Еквадором) була досягнута згода про це», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в цьому році у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили.

У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

У грудні минулого року Апеляційний суд у еквадорській провінції Пічинча відхилив скаргу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа на умови його утримання в посольстві Еквадору в Лондоні.

До слова, у жовтні 2018 року міністр закордонних справ Еквадору Хосе Валенсія заявив про те, що засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу було продовжено статус біженця в Еквадорі.

Раніше повідомлялося, що влада Великобританії вела переговори з урядом Еквадору про можливість виселення Ассанжа з будівлі посольства країни в Лондоні.

Також ЗМІ інформували, що Еквадор у 2017 році призначив на дипломатичну посаду в Росії засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, але рішення анулювали, оскільки Британія відмовилася надати йому дипломатичну недоторканність