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    Суспільство

    У Львівській міськраді спалах коронавірусу, вже захворіло 20 людей

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    Засідання сесії Львівської міської ради, що мало відбутись у п&rsquo;ятницю, 21 серпня, перенесли - У Львівській міськраді спалах коронавірусу, вже захворіло 20 людей
    Засідання сесії Львівської міської ради, що мало відбутись у п’ятницю, 21 серпня, перенесли

    Серед інфікованих - два заступники міського голови

    У Львівській міській раді коронавірусну інфекцію виявили у 20 чиновників і одного депутата. Про це повідомив депутат Львівської міськради Петро Адамик у Facebook.

    Зазначається, що серед інфікованих - два заступники міського голови.

    «Станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено більш ніж у 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в одного депутата», - повідомив він.

    За його словами, коронавірус підтвердили у двох заступників міського голови, представників секретаріату міськради, керівників департаментів і управлінь та їх заступників.

    «Ситуація дуже тривожною і повинні зробити все, щоб у Львові не було масового спалаху пандемії», - додав Адамик.

    Засідання сесії Львівської міської ради, що мало відбутись у п’ятницю, 21 серпня, перенесли через виявлені випадки Covid-19 у депутатів та посадовців Львівської міської ради.

    Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

    До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

    Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    Як повідомлялося, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

    Львівщина депутат Львів Facebook коронавірус
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