У Львівській міськраді спалах коронавірусу, вже захворіло 20 людей
Серед інфікованих - два заступники міського голови
У Львівській міській раді коронавірусну інфекцію виявили у 20 чиновників і одного депутата. Про це повідомив депутат Львівської міськради Петро Адамик у Facebook.
Зазначається, що серед інфікованих - два заступники міського голови.
«Станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено більш ніж у 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в одного депутата», - повідомив він.
За його словами, коронавірус підтвердили у двох заступників міського голови, представників секретаріату міськради, керівників департаментів і управлінь та їх заступників.
«Ситуація дуже тривожною і повинні зробити все, щоб у Львові не було масового спалаху пандемії», - додав Адамик.
Засідання сесії Львівської міської ради, що мало відбутись у п’ятницю, 21 серпня, перенесли через виявлені випадки Covid-19 у депутатів та посадовців Львівської міської ради.
Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.
До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.
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Як повідомлялося, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.