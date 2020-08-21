У Львівській міськраді спалах коронавірусу, вже захворіло 20 людей



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Засідання сесії Львівської міської ради, що мало відбутись у п’ятницю, 21 серпня, перенесли

Серед інфікованих - два заступники міського голови

У Львівській міській раді коронавірусну інфекцію виявили у 20 чиновників і одного депутата. Про це повідомив депутат Львівської міськради Петро Адамик у Facebook.

Зазначається, що серед інфікованих - два заступники міського голови.

«Станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено більш ніж у 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в одного депутата», - повідомив він.

За його словами, коронавірус підтвердили у двох заступників міського голови, представників секретаріату міськради, керівників департаментів і управлінь та їх заступників.

«Ситуація дуже тривожною і повинні зробити все, щоб у Львові не було масового спалаху пандемії», - додав Адамик.

Засідання сесії Львівської міської ради, що мало відбутись у п’ятницю, 21 серпня, перенесли через виявлені випадки Covid-19 у депутатів та посадовців Львівської міської ради.

Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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Як повідомлялося, перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився. 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.