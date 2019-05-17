На Донбасі бойовики збили власний безпілотник, - військова розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

За даними розвідки Міноборони, командування російських окупаційних військ активізувало заходи з провокування загострення обстановки вздовж лінії зіткнення

На Донбасі 15 травня у смузі відповідальності однієї з окремих мотострілецьких бригад бойовиків в результаті відкриття т. зв. «дружнього вогню» збито власний БПЛА, який було запущено противником для виявлення цілей на позиціях Об’єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

У військовій розвідці зазначили, що командування російських окупаційних військ вживає заходів для приховування зазначеного інциденту і розповсюджує недостовірну інформацію про збиття БПЛА, який наче б то належав підрозділу Об’єднаних сил.

«Командування російських окупаційних військ активізувало заходи з провокування загострення обстановки вздовж лінії зіткнення. Водночас зазначені дії противника призводять до збільшення його втрат, в т.ч. у військовій техніці», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.