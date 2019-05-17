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    На Донбасі бойовики збили власний безпілотник, - військова розвідка

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    На Донбасі бойовики збили власний безпілотник, - військова розвідка
    Ілюстративне фото

    За даними розвідки Міноборони, командування російських окупаційних військ активізувало заходи з провокування загострення обстановки вздовж лінії зіткнення

    На Донбасі 15 травня у смузі відповідальності однієї з окремих мотострілецьких бригад бойовиків в результаті відкриття т. зв. «дружнього вогню» збито власний БПЛА, який було запущено противником для виявлення цілей на позиціях Об’єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

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    У військовій розвідці зазначили, що командування російських окупаційних військ вживає заходів для приховування зазначеного інциденту і розповсюджує недостовірну інформацію про збиття БПЛА, який наче б то належав підрозділу Об’єднаних сил.

    «Командування російських окупаційних військ активізувало заходи з провокування загострення обстановки вздовж лінії зіткнення. Водночас зазначені дії противника призводять до збільшення його втрат, в т.ч. у військовій техніці», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

    Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

    Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.

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