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Загроза з боку РФ для безпеки Балтії зростає – естонська розвідка

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Загроза з боку РФ для безпеки Балтії зростає – естонська розвідка
фото з відкритих джерел

Перемога України у війні проти Росії підвищила б безпеку в балтійському регіоні

Естонська розвідка повідомила про зростання небезпеки воєнного тиску Росії на країни Балтії. Також є загрози підвищення ризиків у сфері безпеки для цих країн у середньостроковій та довгостроковій перспективах. Про це йдеться у щорічній доповіді Служби зовнішньої розвідки Естонії.

«Зовнішньополітичні амбіції Росії, зумовлені войовничістю Кремля та імперіалізмом, значно збільшили загрозу безпеці. Якби Росія досягла дипломатичного або воєнного успіху в Україні, це збільшило б ризик політичного та військового тиску Кремля на країни Балтії в середині 2020-х років», – йдеться в доповіді естонської розвідки.

Водночас зазначається, що військовий напад Росії на Естонію 2023 року – малоймовірний. А все тому, що дислоковані раніше поблизу естонського кордону підрозділи російської армії на даний момент воюють на території України.

У розвідці попередили, що безпекову ситуацію в Балтійському регіоні цього року можуть ще більше загострити російські плани щодо проведення масштабних військових навчань біля західних кордонів РФ на два роки раніше від запланованого часу.

Також наголошується, що Росія вважає країни Балтії найуразливішою частиною НАТО. Таким чином балтійські країни стануть центром військового тиску в разі конфлікту між Москвою та Альянсом. Очікується, що саме з цієї причини РФ, найімовірніше, віддасть пріоритет відновленню свого послабленого у війні в Україні військового потенціалу безпосередньо біля кордону з Естонією.

«Кількісне відновлення можливостей цих частин займе до чотирьох років. Із погляду балтійських держав, у Росії ще достатньо сил, щоб чинити серйозний воєнний тиск у нашому регіоні», – зазначили в естонській розвідці.

У доповіді також ідеться, що Естонії важливо показати свою військову готовність НАТО, щоб відбити в Москви спокусу перевірити гарантії безпеки Альянсу.

«Імовірність воєнного конфлікту між НАТО та Росією зросла б, якби Росія досягла своїх стратегічних цілей в Україні. Отже, перемога України у війні проти Росії також підвищить безпеку в регіоні», –  підсумували в розвідці.

До слова, естонська розвідка заявила, що Росія, як і раніше, рішуче налаштована продовжувати вторгнення в Україну, намагаючись змусити Київ і його західних союзників підкоритися, але навряд чи використовуватиме тактичну ядерну зброю в конфлікті. Водночас уряд президента Володимира Путіна, безумовно, залишиться при владі в осяжному майбутньому, і що будь-яка заміна навряд чи буде демократичною.

Нагадаємо, що Естонія передала Україні усі 155 мм гаубиці. Загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.

Теги: Балтія росія розвідка

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