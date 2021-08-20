На Донеччині двоє хлопців вирізали триметрову витинанку до 30-річчя Незалежності України (фото)

На художньому виробі зобразили традиційні українські орнаменти

Традиційні українські орнаменти, квіти, тризуб і цифра «30», а в центрі – українка з паляницею. Такий сюжет зобразили на своїй масштабній витинанці двоє юних майстрів із Часів Яра Донецької області. Побачити роботу можна у місцевому Будинку культури. Про це пише Вільне Радіо.

Витинанку, яка складається з п’яти частин і сягає трьох метрів заввишки, зробили 14-річний Святослав Цимах і 17-річний Єгор Акіменко. З центральною частиною допомагала наставниця хлопців, викладачка художнього відділення мистецької школи Часів Яра Вікторія Нестерова.

Єгор робить витинанки вже третій рік, а його товариш присвятив цьому захопленню понад п’ять років.

«Вже не зможу перерахувати всі витинанки, які я тут зробив. Малих я майже не роблю, найменші мої витинанки – формату А3. Мені такі більше подобаються, бо там можна розгулятися», – говорить Святослав.

На рахунку Єгора теж не один десяток вирізаних з паперу витворів. Але ця витинанка поки що найбільша з тих, що він робив.

«Спочатку, коли я побачив триметровий аркуш паперу, подумав: «Ого, скільки роботи». А зараз вирізав і виявляється, це не так вже й багато», – каже Єгор.

У хлопців вийшов гарний тандем.

На конкурс таку роботу навряд повезуть, бо її важко транспортувати і збирати. Крім того, по дорозі або на самій виставці витинанку можуть пошкодити, й тижні роботи будуть зведені нанівець. Тому рушники висітимуть у холі Будинку культури.

Однолітки хлопців знають про їхнє хобі, але ставляться до нього по-різному. Єгор стверджує, що знайомі його підтримують, а от Святослав про своє захоплення з друзями майже не говорить.

«Я інколи однокласникам показую свої роботи, і вони так: «Угу, красиво». Вони просто не розуміють, що воно таке», – каже хлопець.

Працю двох товаришів оцінила українська мистецтвознавиця Зинаїда Косицька.

Окрім Святослава та Єгора, у художньому відділенні часовоярської школи мистецтв займаються ще понад 30 вихованців. Їхні роботи неодноразово посідали призові місця на конкурсах різного рівня.

Нагадаємо, українська королева краси Єлизавета Ястремська на конкурсі «Міс Всесвіт» виступала у національному костюмі-витинанці.

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