На Донеччині відремонтували водогін, який обстріляли окупанти

Окупанти пошкодили насосну станцію, через що без води залишилося 49 населених пунктів

У Донецькій області відновили водопостачання, яке було призупинено через аварію, викликану обстрілом з боку російських бойовиків. Об 11:30 після ремонту був запущений насосний агрегат №9, повідомляється на сайті КП «Вода Донбасу».

«Сьогодні після проведення ремонтних робіт електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу було відновлено... Подачу води було відновлено... Про вихід роботи насосної станції на плановану продуктивність буде повідомлено додатково», – розповіли в компанії.

У Донецькій облдержадміністрації додали, що ця насосна станція розташована в «сірій зоні» між селами Василівка і Крута Балка. Станом на ранок середи було припинено централізоване водопостачання міста Волноваха і 12 населених пунктів Волноваського району (всього близько 60 тисяч осіб), вода в які подається з Великоанадольської фільтрувальної станції, а також місто Покровськ і 23 населених пунктів Покровського району (всього близько 191 тисяча осіб), водопостачання яких здійснюється від Карлівської фільтрувальної станції.

Нагадаємо, 6 квітня близько 17:00 в результаті обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Водопостачання було припинено в 49 населених пунктах. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Додамо, що вчора на Донбасі загинули двоє українських бійців: один від поранення, другий – внаслідок підриву.

Від початку квітня на Донбасі загинуло вже шестеро українських військових. Зокрема, сьогодні, 6 квітня, біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади.

5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз.

5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

Ігор Байтала, боєць 10-ї бригади зник ввечері 3 квітня в районі населеного пункту Шуми. Через три дні, 6 квітня, російські окупанти передали тіло загиблого військовослужбовця. Обставини зникнення та загибелі бійця Об'єднаних сил не повідомляються.