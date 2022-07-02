Рашисти досі тримають в полоні голів місцевого самоврядування Херсонщини
Асоціація міст України звернулася до міжнародних організацій по допомогу
За даними Асоціації міст України на Херсонщині в полоні російських окупантів досі перебувають шість міських, сільських та селищних голів. Про це повідомила пресслужба АМУ.
Станом на 2 липня 2022 року в полоні військових РФ перебувають:
- Олександр Бабич – Голопристанський міський голова
- Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова
- Валентина Костенко – Великокопанівська сільська голова
- Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова
- Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова
- Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова.
Асоціація міст України звертається до міжнародних організацій за захистом захоплених російськими військовими посадовців органів місцевого самоврядування і закликає всіх долучитися до їх звільнення.
Як повідомлялося, колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков покінчив життя самогубством після полону окупантів.
Як повідомлялося, російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, він уже перебуває на підконтрольній Україні території.
Рашисти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника після того, як захопили головний корпус вузу.