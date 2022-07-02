  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рашисти досі тримають в полоні голів місцевого самоврядування Херсонщини
рус
    Події в Україні

    Рашисти досі тримають в полоні голів місцевого самоврядування Херсонщини

    Рашисти досі тримають в полоні голів місцевого самоврядування Херсонщини
    фото з відкритих джерел

    Асоціація міст України звернулася до міжнародних організацій по допомогу

    За даними Асоціації міст України на Херсонщині в полоні російських окупантів досі перебувають шість міських, сільських та селищних голів. Про це повідомила пресслужба АМУ.

    Станом на 2 липня 2022 року в полоні військових РФ перебувають:

    • Олександр Бабич – Голопристанський міський голова
    • Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова
    • Валентина Костенко – Великокопанівська сільська голова
    • Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова
    • Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова
    • Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова.

    Асоціація міст України звертається до міжнародних організацій за захистом захоплених російськими військовими посадовців органів місцевого самоврядування і закликає всіх долучитися до їх звільнення.

    Як повідомлялося, колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков покінчив життя самогубством після полону окупантів.

    Як повідомлялося, російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, він уже перебуває на підконтрольній Україні території.

    Рашисти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника після того, як захопили головний корпус вузу.

    Читайте також: Геннадій Лагута: У Херсоні треба було підривати мости. Військові мене підтримали, але…
    Теги: росія окупанти війна полон Херсонщина Україна окупація звільнення #stoprussia Геннадій Лагута
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти досі тримають в полоні голів місцевого самоврядування Херсонщини