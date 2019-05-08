На інавгурацію Зеленського прибуде делегація США високого рівня



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Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

Час прибуття і склад делегації Курт Волкер не повідомив

Представництво Сполучених Штатів Америки на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського буде найвищого рівня.

Про це повідомив в інтерв’ю російській службі BBC спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

«На інавгурацію президента України до Києва з США прибуде делегація високого рівня. Ми очікуємо, коли визначиться точна дата, і тоді визначимо її склад. Приблизно в ті дні я постараюся з ним зустрітися, щоб обговорити конфлікт на Донбасі і кроки, які можна було б вжити, щоб повернути спокій і мир на цю землю», – заявив Волкер.

Водночас він не уточнив, хто саме увійде до складу делегації США на інавгурацію.

«Поки це не оголошено, але це буде найвищий рівень представництва, який відповідатиме статусу інавгурації глави держави, що входить до числа наших друзів», – додав він.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся у суботу з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Проте під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Також Зеленський написав листа Парубію: він наполягає на інавгурації 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.