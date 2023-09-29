Головна Новини
search button user button menu button

На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ
фото: Поліція Київщини

Зловмисники незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси росіян

Поліція викрила 38 та 45-річних жителів Бориспільського району Київської області, які зберігали ЗРК окупантів. Про це повідомила поліція Київщини на сторінці у Facebook.

«38 та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області», – йдеться у дописі.

На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн фото 1
фото: Поліція Київщини

Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК «Тор», який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу – їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

Під час обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

3 фото
На весь екран
Вартість озброєння складає 30 млн гривень
фото: Полція Київщини

За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет складає 30 млн грн.

За фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігурантам повідомлено про підозру.

Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Теги: злочин поліція боєприпаси зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден не налаштований припиняти надання допомоги Україні, а от республіканці — навпаки
«Цього разу вогонь у каміні Байдена не горів…» Світова преса про складний вояж Зеленського до США тема тижня
22 вересня, 20:00
За словами Клименка, аналізувати події в Дніпрі необхідно на холодну голову після того, як емоції встигли улягтись
Смертельна стрілянина у Дніпрі: міністр МВС відреагував
30 серпня, 18:07
Без касетних боєприпасів Україна не може конкурувати з російською вогневою потужністю
Адміністрація Байдена планує відправити більше касетних боєприпасів до України – The New York Times
7 вересня, 12:16
Навесні 2014 року Микола Присяжнюк покинув Україну. Він придбав будинок в Угорщині, де мешкає до цього часу
Антикорупційний суд врятував міністра часів Януковича, який у базі розшуку МВС
14 вересня, 11:25
Президент України Володимир Зеленський
Підвищення зарплат й оборонна промисловість: Зеленський окреслив пріоритети бюджету на наступний рік
13 вересня, 22:34
Відомо про зв’язки шпигуна з кількома членами парламенту від правлячої Консервативної партії
У Великій Британії затримали двох китайських шпигунів
10 вересня, 21:44
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
23 вересня, 01:04
Унаслідок детонації боєприпасу понівечені два приватні будинки і авто
На Дніпропетровщині діти принесли додому боєприпас: печальні наслідки
23 вересня, 22:17
Поліцейські затримали жінку, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили їй про підозру
Надсилала коханим смертельні посилки: поліція завершила досудове розслідування відносно жительки Київщини
26 вересня, 20:35

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
29K
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
21K
Український ветеран, якого звинувачують в нацизмі, змушений покинути Канаду (відео)
15K
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
14K
Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
8978
На Прикарпатті ухилянт поставив собі діагноз «хронічний енурез» і уник тюрми

Новини

«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Сьогодні, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Сьогодні, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Сьогодні, 16:57
Просував російську пропаганду: директору школи в Херсоні повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:35
Окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини
Сьогодні, 14:54
Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні
Сьогодні, 14:31

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту