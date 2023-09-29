На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн

Зловмисники незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси росіян

Поліція викрила 38 та 45-річних жителів Бориспільського району Київської області, які зберігали ЗРК окупантів. Про це повідомила поліція Київщини на сторінці у Facebook.

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«38 та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області», – йдеться у дописі.

фото: Поліція Київщини

Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК «Тор», який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу – їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

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Під час обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

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Вартість озброєння складає 30 млн гривень фото: Полція Київщини

За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет складає 30 млн грн.

За фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігурантам повідомлено про підозру.

Чоловікам загрожує до 7 років позбавлення волі.