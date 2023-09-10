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У Великій Британії затримали двох китайських шпигунів

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Великій Британії затримали двох китайських шпигунів
Відомо про зв’язки шпигуна з кількома членами парламенту від правлячої Консервативної партії
фото з відкритих джерел

Ріші Сунак висловив занепокоєння прем’єр-міністру Китаю Лі Цяну щодо втручання у роботу британського парламенту

Лондонська поліція заявила про затримання у березні двох чоловіків відповідно до закону «Про державну таємницю». Про це повідомляє BBC.

«30-річного чоловіка затримали в Оксфордширі, а 20-річного чоловіка затримано в Единбурзі... В будинках обох були проведені обшуки, а також за третьою адресою в східному районі Лондона», – заявили у поліції.

Зазначається, що затримання відбулось у березні. Згодом обох чоловіків відпустили під заставу до початку жовтня.

За даними видання, молодший із затриманих працював у парламенті, його звинувачують у шпигунстві на користь Китаю.

Відомо про його зв’язки з кількома членами парламенту від правлячої Консервативної партії, включаючи міністра з питань безпеки Великої Британії Тома Тугендхата та голову Комітету у закордонних справах Палати громад Алісію Кернс.

Тим часом, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак висловив занепокоєння прем’єр-міністру Китаю Лі Цяну щодо втручання у роботу британського парламенту після арешту двох чоловіків, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Пекіна. Про це пише The Guardian. 

Ріші Сунак провів незаплановану зустріч з прем'єром Китаю на саміті G20 у Делі, Індія, через кілька годин після того, як стало відомо про арешт у Британії двох чоловіків, які мали зв'язки з високопоставленими депутатами від Консервативної партії Британії. Ці арешти відбулися після кількох гучних попереджень про китайське шпигунство у Британії.

«Зрозуміло, я не можу коментувати деталі поточного розслідування, але щодо моєї зустрічі з прем’єр-міністром Лі – я сказав дуже конкретно і підняв низку різних проблем, зокрема, я сказав про моє дуже серйозне занепокоєння щодо будь-якого втручання в нашу парламентську демократію, яке, очевидно, є неприйнятним», – сказав Ріші Сунак після зустрічі з прем'єром Китаю.

За даними китайських ЗМІ, Лі Цян сказав Ріші Сунаку, що дві країни «повинні належним чином вирішувати розбіжності, поважати основні інтереси та основні проблеми одна одної».

Раніше в Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрювали в співробітництві з Росією. Зокрема, російська спецслужба ФСБ намагалася через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій ППО української армії.

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Теги: міністр арешт партії Індія розслідування поліція Ріші Сунак

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