На Луганщині окупанти обстрілюють мирних жителів

Жителі Луганської області не мають можливості купити воду, їжу, у деяких немає світла та зв’язку

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення на Луганщині. Про це повідомляє ДСНС України.

«Горять, палають зруйновані російським окупантом міста Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Спалені багатоповерхівки, зруйновані приватні житлові будинки, на вулицях не розірвані снаряди – це реалії сьогодення Луганщини», – говориться у повідомлені.

Мешканці змушені постійно ховатися в підвалах. Військові агресори обстрілюють вулиці, не дозволяючи залишити сховище. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють міста і села Луганщини, через що, на жаль, маємо загиблих та постраждалих серед мирного населення.

Збройні сили України, Поліція, Органи місцевого самоврядування, Лікарі, Волонтери та рятувальники ДСНС Луганської області – всі працюють на межі людських можливостей 24/7.

Нагадаємо, протягом доби, 13 березня, поліцією Луганської області зареєстровано 57 фактів обстрілів міст та селищ Луганщини.

Як раніше повідомлялося, на Луганщині окупанти захопили 70% території області. Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.