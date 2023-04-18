Мобілізовані росіяни отримали іконки з Путіним (відео)

«Подарунки» надсилала кремлівська партія «Єдина Росія»

Російські мобілізовані отримали до Великодня незвичні «подарунки». Їм на фронт відправили іконки з зображення російського диктатора Володимира Путіна. Відповідне відео з’явилося в мережі.

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Відомо, що «подарунки» надсилала кремлівська партія «Єдина Росія». Їх отримали окупанти, які знаходяться у Запорізькій області.

Крім продуктів, у коробці також були пакунки з написом для «молитви». У них лежали ікони з зображення диктатора Путіна.

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«Яким би патріотом своєї батьківщини я не був, але це вже цілковитий п*здець», – зазначив у мережі один з мобілізованих.

Нагадаємо, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.