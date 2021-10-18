Газові війни, НАТО без Росії та вакцинація підлітків. Новини 18 жовтня за хвилину

Уряд розглядає можливість вакцинації дітей від 12–14 років, РФ призупиняє роботу з НАТО, «Газпром» знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну

Зеленський скликає позачергове засідання Ради: що розглянуть нардепи

Президент Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Верховної Ради. За інформацією ЗМІ, позачергове засідання відбудеться у четвер, 21 жовтня. Зокрема, у порядку денному, який пропонує президент, проєкт закону №4507 про енергоефективність та проєкт закону про охорону прав на сорти рослин та про насіння та садивний матеріал. Більше читайте тут.

В Україні буде вакцинація дітей – Радуцький

Усе більше коронавірус вражає дітей. За минулу добу Covid-19 виявили у 790 дітей і це вперше МОЗ фіксує таку велику цифру за весь час пандемії в Україні. Як стверджує голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, сьогодні уряд розглядає разом з Держспоживнаглядом і технічною групою МОЗ можливість вакцинації дітей від 12–14 років за показаннями. Більше читайте тут.

«Газпром» відмовився постачати більше газу через Україну. Ціни у Європі поповзли вгору

Російський монополіст «Газпром» знову відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну. За підсумками аукціонів 18 жовтня російський державний монополіст не став бронювати додатковий транзит на листопад. Більше читайте тут.

Росія розриває стосунки з НАТО: Кремль ухвалив різкі заходи

Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі. Відповідне рішення було прийнято через те, що організація вислала вісьмох співробітників російської місії, пише Тасс. Більше читайте тут.

Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2»

НАК «Нафтогаз України» подав німецькому регулятору заявку на участь у сертифікації російського газопроводу «Північний потік – 2». Про це заявив на брифінгу глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко. За словами Вітренка, позиція України полягає в тому, що «Північний потік –2» не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству. Більше читайте тут.