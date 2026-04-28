На Львівщині вандали понівечили фігуру Матері Божої (фото)

Ігор Муравський: поліція має виявити та притягнути до кримінальної відповідальності «нелюдів»

У Жовкві на Львівщині невідомі облили червоною речовиною фігуру Матері Божої, що стоїть на головній площі міста – Вічевій. Місцева влада назвала це першим в історії міста актом вандалізму над релігійною святинею і звернулася до Національної поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку керівника КП «Жовківське МВУЖКГ» Ігоря Муравського.

Вперше в історії Жовкви

Інформацію про інцидент оприлюднив Ігор Муравський – керівник комунального підприємства «Жовківське міське виробниче управління житлово-комунального господарства». За його словами, подібного в місті ще ніколи не траплялося. Муравський звернувся до Національної поліції з вимогою вжити всіх необхідних заходів для виявлення зловмисників і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Серце давнього міста

Площа Вічева – історичний центр Жовкви, міста на Львівщині, яке входить до числа найбагатших на архітектурні пам'ятки в Україні. Місто засноване у 1597 році, а у XVII столітті слугувало резиденцією короля Речі Посполитої Яна III Собеського. Архітектурний ансамбль площі, зведений ще в епоху Ренесансу, є охоронюваною культурною спадщиною. Фігура Матері Божої – один із сакральних елементів цього простору.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року вандали пошкодили 23 могили військових на Личаківському цвинтарі у Львові. Поліція розпочала розслідування інциденту.

До слова, раніше у Львові зловмисники облили невстановленою речовиною і спробували підпалити скандальну скульптуру жінки.