Поліція покарала жінку, яка «виховувала» повідцем собаку на Оболоні

Власниця лабрадора пояснила копам, що її пес не слухався і з метою «виховання» вона декілька разів вдарила його повідцем

Поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Оболоні, яка била свого собаку під час прогулянки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної полції.

Інформація про інцидент на Оболонській набережній надійшла до правоохоронців від очевидців. Заявниця також надала поліції відеозапис, на якому зафіксовано, як невідома жінка кілька разів ударила тварину.

Дільничні офіцери поліції встановили особу правопорушниці – нею виявилася 40-річна місцева мешканка. Свої дії жінка пояснила «виховним процесом». За її словами, півторарічний метис лабрадора не слухався під час прогулянки, тому вона вирішила покарати домашнього улюбленця, вдаривши його повідцем.

Жінці, яка била домашнього улюбленця повідцем, доведеться сплатити штраф у розмірі 3,4 тис. грн фото: поліція Києва

За фактом жорстокого поводження з твариною (ч. 1 ст. 89 КУпАП) поліцейські винесли відносно киянки постанову про адміністративне правопорушення. Жінці доведеться сплатити штраф у розмірі 3,4 тис. грн.

Правоохоронці нагадують, що жорстоке поводження з тваринами є прямим порушенням закону і передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність залежно від тяжкості вчинку.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень. Різкий сплеск кількості нових проваджень стався навесні. Якщо на початку 2025 року відкривали в середньому 21 справу на місяць (як і в попередні роки), то лише за квітень було порушено 213 нових проваджень – це вдесятеро більше, ніж зазвичай. У травні кількість справ дещо знизилася до 110, але це все ще вп’ятеро перевищує показники минулих років.