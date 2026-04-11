Як уникнути «бусифікації»? Військовий назвав дієві способи

Надія Карбунар
Щоб уникнути «бусифікації», держава має взяти на себе активнішу роль у мобілізації – посилити відповідальність за ухилення та залучити правоохоронні органи до цього процесу. Як інформує «Главком», таку думку в ефірі «Еспресо» висловив військовослужбовець та журналіст Павло Казарін.

«Держава самоусунулась від того, щоб менеджерити чи не найголовніший процес, від якого залежить доля нашої країни. Так сталось, що мобілізація не може бути популярним процесом через те, що вона примусова. На великих війнах інакше процес залучення людей до війська не відбувається. Тому, на жаль, перші особи держави не згадують мобілізацію ані у вечірніх зверненнях, ані під час офіційних промов. Насправді процес мобілізації, яким повинні керувати в Офісі президента, Кабінет Міністрів, органи місцевого самоврядування й Національна поліція, був покладений саме на військовослужбовців», – заявив Казарін.

За словами військовослужбовця, держава має активніше втрутитися у процес мобілізації, зокрема посилити відповідальність за ухилення та залучити правоохоронні органи до його системного забезпечення, інакше ситуація може стати критичною.

«Якщо ми хочемо уникнути «бусифікації», то потрібно, щоб держава втрутилась у процес. Зокрема, посилила відповідальність для тих, хто ухиляється від служби. Щоб не військовослужбовці шукали собі побратимів, а щоб цим займалась Національна поліція. Щоб органи влади включились у цей процес. Інакше ми стрімко рухаємось до якоїсь катастрофи, яку відіграти назад вже буде складно», – додав він.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

До слова, останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється.

