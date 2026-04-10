У Чернігові знайдено мертвим поліцейського

У Чернігові у лісовому масиві виявлено тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням. Попередньо, йдеться про самогубство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівської області.

«Правоохоронці працюють на місці смерті поліцейського у Чернігові. Сьогодні вдень надійшла інформація про виявлення у лісовому масиві тіла поліцейського з вогнепальним пораненням. Попередньо, йдеться про самогубство», – йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії розслідуватимуть слідчі Державного бюро розслідувань.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого», – додала поліція Чернігівської області.

До слова, у неділю вранці, 5 квітня 2026 року, під час виконання бойового завдання загинув боєць батальйону поліції особливого призначення Віталій Кухарчук. Життя захисника обірвав прямий удар російського FPV-дрона по службовому автомобілю мобільної вогневої групи.

Зокрема, унаслідок тяжких травм, отриманих під час аварії, помер 29-річний капітан Вінницької поліції Владислав Юрченко.