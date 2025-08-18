Головна Країна Суспільство
Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя
З могили Назарія Тартачного вже вдруге зникли вазони з квітами, також було вкрадено свічку з лампадк
Поліція вже розслідує факт вандалізму на місці поховання

У Радивилові Рівненської області на місці поховання полеглого воїна Назарія Тартачного, який загинув у грудні 2024 року на Харківщині, вчинено акт вандалізму. Про це, як пише «Главком», на facebook-сторінці повідомила місцева міська рада.

Наголошується, що про інцидент повідомила мама загиблого бійця Валентина Тартачна, яка розповіла, що вже вдруге стикається з подібним.

«Я була шокована від побаченого. З могили мого сина знову зникли вазони з квітами, вкрадено свічку з лампадки. Хтось рився на могилі. В кого може піднятися рука? Хочу глянути в очі тому, хто б міг на таке наважитися? Адже мій син віддав за захист України найдорожче, що мав, своє життя», – написала вона.

Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя фото 1

Також жінка звернулася до можливих свідків події з проханням надати будь-яку інформацію. За словами жінки, зникнення сталося 16 серпня в період між 12:00 та 18:30 год.

Невідомі вандали на Рівненщині поглумилися над могилою загиблого Героя фото 2

У поліції, як наголошується, факт вандалізму підтвердили й зазначили, що дана подія зареєстрована. Наразі правоохоронці працюють над встановленням особи зловмисника.

Нагадаємо, У Рівному невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка. Вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків.

А у Бучі в червні зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського.

вандалізм Рівненщина цвинтар

