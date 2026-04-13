Брітні Спірс почала на лікуванні після арешту за п'яне водіння

Юлія Відміцька
Американська співачка Брітні Спірс почала лікування після недавнього арешту. Зірка опинилася в рехабі після того, як її затримали за водіння у нетверезому стані. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

Брітні Спірс добровільно почала лікування в реабілітаційному центрі. Співачка має проблеми з алкогольною залежністю. Крім цього, відомо, що зірка була затримана поліцією через водіння під дією наркотичних речовин.

Повідомляється, що артистка сама звернулася по допомогу до лікарів. Вона почала своє лікування за кілька тижнів до засідання у її справі, яке має відбутися у Каліфорнії 4 травня.

Представник співачки назвав інцидент із затриманням «абсолютно неприпустимим». «Це був прикрий інцидент, який абсолютно не можна пробачити. Брітні вживатиме правильних заходів та дотримуватиметься закону, і, сподіваємося, це може бути першим кроком до давно назрілих змін, які мають відбутися в житті співачки. Думаю, вона зможе отримати необхідну допомогу та підтримку в цей важкий час», – зазначив він.

Також він зауважив, що рідні співачки зроблять усе, аби забезпечити їй «благополуччя». А сини виконавиці будуть проводити з нею час: «Близькі мали наміри скласти для неї вже давно необхідний план, який дозволить їй забезпечити благополуччя».

Напередодні, Брітні Спірс затримали у штаті Каліфорнія за підозрою у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними правоохоронців, дорожня поліція зупинила артистку 4 березня. Після затримання її доставили до відділку, де вона провела ніч. Згідно з протоколом арешту, Спірс звільнили 5 березня, а 4 травня вона має з’явитися до Верховного суду округу Вентура. До слова, після появи новин про затримання, за даними BBC, сторінка Брітні Спірс в Instagram була видалена.

Нагадаємо, американська співачка Брітні Спірс продала права на весь свій музичний каталог незалежній музичній компанії Primary Wave. Вартість угоди склала близько $200 млн.

