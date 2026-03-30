Масове «замінування» в Україні: поліція перевірила більше половини анонімних повідомлень

У жодному з опрацьованих викликів інформація про замінування не підтвердилась

Національна поліція опрацювала 56% анонімних повідомлень про замінування з 1216, які надійшли 30 березня

Національна поліція України продовжує масштабну перевірку об’єктів по всій країні після масової розсилки повідомлень про замінування. Про це відомство повідомило у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

Повідомляється, що протягом дня, 30 березня, на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, банків та підприємств надійшло 1216 анонімних повідомлень.

«Станом на 18:00 поліцейські опрацювали 56 % анонімних повідомлень про замінування. У жодному з опрацьованих викликів інформація про замінування не підтвердилась», – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці передбачена кримінальна відповідальність. «Просимо громадян зберігати спокій, користуватися інформацією лише з офіційних джерел та виконувати вимоги правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національна поліція фіксує масове надходження анонімних повідомлень про замінування будівель. Зазначається, що повідомлення почали надходити 30 березня з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, банків та інших установ.

До слова, 30 січня у Києві та багатьох областях України надійшли анонімні повідомлення про замінування різних об’єктів. Зокрема, повідомлення про замінування надійшли у Києві, а також у Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Харківській областях.