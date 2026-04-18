У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях

Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинця

У Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Як інформує «Главком», відповідне відео поширили місцеві пабліки. За їхніми даними, чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові.

Тим часом, Поліція Києва повідомила, що, за попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.

❗️У Києві невідомий відкрив стрілянину з автомата



Як повідомляють столичні канали, чоловік відкрив вогонь по поліцейських на вулиці Деміївський.



Також повідомляє про постраждалих внаслідок інциденту. pic.twitter.com/GrOBJFgKTf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2026

Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинця. На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Раніше у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Правоохоронці нагадують, що кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.