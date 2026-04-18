У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях

Надія Карбунар
Надія Карбунар
На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД
фото з відкритих джерел

Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинця

У Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Як інформує «Главком», відповідне відео поширили місцеві пабліки. За їхніми даними, чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. 

Тим часом, Поліція Києва повідомила, що, за попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.

Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинця. На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Раніше у Святошинському районі столиці суперечка між знайомими завершилася стріляниною та госпіталізацією. Зловмисник поцілив з вогнепальної зброї жінці у стегно.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Правоохоронці нагадують, що кампанія декларування зброї цивільними громадянами в Україні дає можливість мешканцям, які без дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси до неї, задекларувати їх і отримати право на законне володіння.

Чоловіка, що влаштував стрілянину у Києві, ліквідовано. Він виявився уродженцем Москви
Стрілянина у столиці: чоловік із автоматом зачинився у супермаркеті
Стрілянина у Києві: поранено дитину, число загиблих зростає
У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях
Поліція перевіряє столичний грумінг-салон після відео жорстокого поводження із собакою
Жорстоке вбивство двох дівчат у Києві: суд виніс остаточний вирок

