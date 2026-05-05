Чуваську Республіку у РФ атакували ракети: уражено завод

Ракети вдарили по заводу, який виробляє захищені від перешкод навігаційні модулі «Комета»

У ніч на 5 травня у російських Чебоксарах пролунала серія потужних вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За повідомленнями місцевих мешканців, у кількох районах міста спочатку було чути гул, після чого пролунали вибухи та було зафіксовано спалахи в небі. Перед цим у місті оголосили ракетну небезпеку та ввімкнули сирени. Росіяни також повідомили про стовп диму, який здійнявся над одним із районів міста

Внаслідок атаки, ймовірно, є влучання ракети FP-5 «Фламінго» по заводу АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС». Це підприємство є ключовим постачальником для російського оборонного сектору: воно виробляє захищені від перешкод навігаційні модулі «Комета». Ці системи використовуються для комплектації ударних безпілотників, а також крилатих та балістичних ракет РФ.

Як відомо, у ніч на 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії.

Мешканці кількох міст Ленінградської області чули характерні звуки прольоту БпЛА, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів. Виникла пожежа. У мережі пишуть про ймовірну атаку на порти.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.