Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чуваську Республіку у РФ атакували ракети: уражено завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Чуваську Республіку у РФ атакували ракети: уражено завод
Після вибухів піднявся дим у Чебоксарах
фото: соціальні мережі

Ракети вдарили по заводу, який виробляє захищені від перешкод навігаційні модулі «Комета»

У ніч на 5 травня у російських Чебоксарах пролунала серія потужних вибухів. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За повідомленнями місцевих мешканців, у кількох районах міста спочатку було чути гул, після чого пролунали вибухи та було зафіксовано спалахи в небі. Перед цим у місті оголосили ракетну небезпеку та ввімкнули сирени. Росіяни також повідомили про стовп диму, який здійнявся над одним із районів міста

Внаслідок атаки, ймовірно, є влучання ракети FP-5 «Фламінго» по заводу АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС». Це підприємство є ключовим постачальником для російського оборонного сектору: воно виробляє захищені від перешкод навігаційні модулі «Комета». Ці системи використовуються для комплектації ударних безпілотників, а також крилатих та балістичних ракет РФ.

Як відомо, у ніч на 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії. 

Мешканці кількох міст Ленінградської області чули характерні звуки прольоту БпЛА, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів. Виникла пожежа. У мережі пишуть про ймовірну атаку на порти.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

Теги: завод росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лев XIV може врятувати всіх нас – католиків і некатоликів, християн і нехристиян
Папа Римський може врятував всіх нас
12 квiтня, 13:03
Мати й дитина у вікні автобуса під час втечі з Сіверськодонецька, 24 лютого 2022 року
Викрадення українських дітей: Росія змінює підхід
1 травня, 16:05
ГУР зафіксував використання іноземного обладнання для виготовлення друкованих плат, вібростендів та спеціалізованих температурних камер
Розвідка оприлюднила перелік іноземного обладнання, яке працює на російську оборонку
8 квiтня, 11:04
В Європарламенті забили на сполох через витоки інформації до Путіна
Європарламент визнав ризик витоку секретних даних до Росії: деталі
9 квiтня, 16:32
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Великоднє перемир’я: Сибіга оцінив шанси дотримання ворогом
10 квiтня, 10:54
Українські дрони атакували нафтохімзавод у Башкортостані
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по нафтохімзаводу у Башкортостані (відео)
15 квiтня, 18:08
Україна отримала кошти від Британії за рахунок заморожених активів РФ
$1 млрд за рахунок активів РФ: Україна отримала транш від Британії
16 квiтня, 12:58
Сибіга відповів кремлівським пропагандистам на полях 5-го Анталійського дипломатичного форуму
Сибіга гостро відповів на запитання пропагандистів про зустріч із Путіним (відео)
18 квiтня, 12:58
Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору
Антидроновий купол для України. Повітряні сили розповіли про унікальність системи
30 квiтня, 16:27

Соціум

Чуваську Республіку у РФ атакували ракети: уражено завод
Чуваську Республіку у РФ атакували ракети: уражено завод
Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд
Британський інструктор тренував ЗСУ і передавав дані Росії: що вирішив суд
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
Росія почала скасовувати паради на 9 травня: Воронеж залишився без заходу
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
3 травня, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
3 травня, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua