Аліна Самойленко
На паперовому заводі в США стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти
Завод Nippon Dynawave Packaging Co. – це целюлозно-паперовий комбінат і завод з виробництва рідких упаковок
фото: AP
На целюлозно-паперовому комбінаті компанії Nippon Dynawave Packaging Co. у місті Лонгвью, штат Вашингтон, стався потужний вибух резервуара з хімікатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула, а ще дев'ятьох наразі вважають зниклими безвісти. Командир пожежного батальйону охарактеризував подію як «місце масових жертв». За інформацією влади, кілька працівників та один пожежник отримали опіки або отруєння димом, при цьому стан постраждалих варіюється від легкого до критичного. 

Вибух у вівторок, 26 травня. Об'єктом руйнування став резервуар, який був заповнений приблизно на 60% «білим лугом» – висококорозійною сумішшю гідроксиду та сульфіду натрію, що використовується для розщеплення деревини. Після прориву ємності хімічна речовина потрапила в дренажну канаву, через що Департамент екології штату направив на місце спеціальну команду для оцінки екологічних наслідків. На ліквідацію наслідків аварії прибули близько 40 пожежників, парамедиків та регіональна група з ліквідації небезпечних матеріалів. Постраждалих після процедури знезараження госпіталізували до лікарень Лонгвью та Ванкувера.

Начальник пожежно-рятувальної служби повідомив, що точну кількість загиблих наразі встановлюють, а дані про осіб жертв не розголошуватимуть до сповіщення їхніх родин. Він також зазначив, що причини вибуху з'ясовувати ще зарано. Комбінат Nippon Dynawave Packaging Co., на якому працює близько 1000 осіб, є центральним підприємством для промислового міста Лонгвью та спеціалізується на виробництві сировини для паперових чашок, коробок та інших пакувальних товарів. Сенаторка США Петті Мюррей уже висловила співчуття родинам загиблих і постраждалих, назвавши інцидент абсолютною трагедією.

Як відомо, у північній китайській провінції Шаньсі стався масштабний вибух газу на вугільній шахті «Люшенюй». Внаслідок аварії загинули щонайменше 82 гірники, ще дев'ятеро робітників наразі вважаються зниклими безвісти. Трагедія вже стала однією з найсмертоносніших у вугільній промисловості країни за останнє десятиліття. 

Катастрофа на вугільній шахті «Люшенюй», що розташована в повіті Цінюань, сталася пізно ввечері в п'ятницю. За офіційними даними, у момент потужного вибуху метано-повітряної суміші під землею на зміні перебували 247 гірників. Ударна хвиля та подальше задимлення заблокували людей у підземних виробках на великій глибині.

