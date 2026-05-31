Гаряча ніч у Росії: у Саратові горить НПЗ після атаки безпілотників

На підприємстві «Роснєфті» зафіксовано щонайменше два осередки займання, удар міг прийтися по установці ізомеризації

У Саратові вночі запалав нафтопереробний завод – після ударів безпілотників на об'єкті почалися пожежі, персонал екстрено скидав тиск із системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові та OSINT Telegram-канали.

Що відомо про атаку

За даними місцевих Telegram-каналів, кількість осередків займання перевищує два. На місці фіксують густий дим. Удар, за попередньою інформацією, прийшовся по установці ізомеризації – одному з ключових технологічних вузлів підприємства, що відповідає за підвищення октанового числа бензину. Після влучань персонал заводу був змушений екстрено знижувати тиск у трубопровідній системі – стандартна аварійна процедура для запобігання подальшим вибухам.

Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ на момент публікації не надходило.

За даними OSINT-аналітиків, удари зачепили відразу кілька технологічних вузлів підприємства: установки каталітичного риформінгу, вісбрекінгу та ізомеризації пентан-гексанової фракції. Найважчих пошкоджень, імовірно, зазнала установка ЕЛОУ-АВТ-6 – блок первинної переробки нафти, від якого залежить робота всього виробничого ланцюга заводу. Саме через неї проходить сира нафта перед розподілом на фракції: бензин, дизель, мазут. Пошкодження цього вузла фактично паралізує весь завод – без первинної переробки решта установок не мають чого переробляти.

Що за завод і чому він важливий

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших підприємств Росії, входить до структури «Роснєфті». За 2024 рік завод переробив 5,8 млн тонн нафти – близько 2,2% від загальноросійських обсягів. Підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів: дизельне паливо, бензин, мазут. За оцінками фахівців, значна частина цієї продукції забезпечує пально-мастильними матеріалами підрозділи окупаційної армії.

Проєктна потужність заводу становить близько 140 тисяч барелів нафти на добу. Після попередньої серії атак, що розпочалася у серпні 2025 року, підприємство повністю зупиняло роботу щонайменше двічі – у листопаді та грудні 2025 року.

Удари по НПЗ як елемент стратегії

Саратовський НПЗ – один з рекордсменів за кількістю атак: від початку повномасштабного вторгнення по ньому завдано щонайменше 15 ударів. З початку 2026 року безпілотники вже вразили щонайменше 16 російських НПЗ, вивівши з ладу близько 11% нафтопереробних потужностей рф. Окрім Саратовського, цього року під удар потрапили НПЗ у Ярославлі, Сизрані, Кстові, Орську та Москві. За оцінками аналітиків Reuters, у квітні 2026 року обсяги видобутку нафти в рф могли скоротитися на 300–400 тисяч барелів на добу порівняно із середніми показниками початку року.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня 2025 року безпілотники атакували Саратовський НПЗ невдовзі після відновлення заводом роботи – підприємство стояло на ремонті після попередньої серії ударів у листопаді того ж року.