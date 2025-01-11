Переправлення ухилянтів за кордон: правоохоронці повідомили результати понад 600 обшуків (фото)

Бажаючим уникнути мобілізації їхні «послуги» коштували від 5 до 22 тис. доларів

Після 600 обшуків у справі про переправлення ухилянтів за кордон підозри отримали понад 60 людей

У результаті 600 обшуків, які правоохоронці провели в Україні у справі про незаконне переправлення осіб через держкордон, підозри оголошено понад 60 особами. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«За одну добу поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни», – йдеться. вповідомленні.

Серед виявлених оборудок – переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоровʼя, фіктивні внесення в інформаційну систему «Шлях» та інші.

Фігурантами цих справ виявились керівники лікарень різного рівня, посадовці територіальних центрів комплектування, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи, які підшукували потенційних «клієнтів» через знайомих та закриті Telegram-канали.

Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію та готівку у різній валюті.

«Бажаючим уникнути мобілізації їхні «послуги» коштували від 5 до 22 тис. дол. Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках – виводили в офшори», – зазначають правоохоронці.

У поліції зазначили, що перший етап спецоперації завершено, досудове розслідування триває.

Поліцейські встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни.

Нагадаємо, найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою.

Державне бюро розслідувань у 2024 році викрило 120 посадовців, які організовували незаконне переправлення громадян через кордон.

Нещодавно Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. За результатами комплексних заходів затримано шістьох організаторів оборудок.