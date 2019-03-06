На окупованій Донеччині бойовики відстежують число прихожан Помісної церкви



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Фото: ukrinform.ua

Про випадки відеофіксації, які проводять люди у формі, розповідають самі священики Православної церкви України

На території тимчасово окупованої території Донецької області російські найманці проводять підрахунок парафіян Православної церкви України, знімаючи на камеру хто саме і скільки людей приходять на богослужіння до храмів ПЦУ. Про це розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій, пише УНН.

Про випадки відеофіксації, які проводять люди у формі, розповідають самі священики ПЦУ.

«Телефонував до мене священик з одного храму і сказав, що протягом всього богослужіння біля храму стояли дві машини. На камеру чоловіки у формі знімали всіх парафіян, хто виходив і заходив. Він (священик, − ред.) не міг розгледіти чи це були «поліцейські» чи «військовослужбовці», але все фіксувалось на камеру», − розповів архієпископ.

Він зазначив, що такі випадки не поодинокі. Парафіян під час відвідин богослужіння знімали на камеру і при вході до іншого храму ПЦУ.

«І другий священик телефонував, що в цю неділю перед службою, як люди заходили в церкву на богослужіння, також була відеозйомка і знімали на камеру кількість людей, хто приходить», − додав він.

До слова, на окупованій частині Донеччини у 36 парафіях ПЦУ служать три священика і два диякона.

Раніше повідомлялося, що близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки.