На півдні України ракетна небезпека

Є загроза застосування ворожих безпілотників

Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області перебувають під загрозою застосування ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зокрема на Херсонщині були зафіксовані ворожі ударні БпЛА.

Також в Повітряних силах повідомили про «шахеди» в напрямку Кривого Рогу та попросили залишатися в укриттях.

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Станом на 1:54 карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, в яких зберігається небезпека, варто пройти в укриття.