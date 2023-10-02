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На півдні України ракетна небезпека

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На півдні України ракетна небезпека
фото з відкритих джерел

Є загроза застосування ворожих безпілотників

Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області перебувають під загрозою застосування ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема на Херсонщині були зафіксовані ворожі ударні БпЛА.

Також в Повітряних силах повідомили про «шахеди» в напрямку Кривого Рогу та попросили залишатися в укриттях.

Станом на 1:54 карта тривог має такий вигляд:

На півдні України ракетна небезпека фото 1

Мешканцям областей, в яких зберігається небезпека, варто пройти в укриття.

Теги: обстріл безпілотник тривога

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