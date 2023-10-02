На півдні України ракетна небезпека
Є загроза застосування ворожих безпілотників
Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області перебувають під загрозою застосування ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема на Херсонщині були зафіксовані ворожі ударні БпЛА.
Також в Повітряних силах повідомили про «шахеди» в напрямку Кривого Рогу та попросили залишатися в укриттях.
Станом на 1:54 карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, в яких зберігається небезпека, варто пройти в укриття.
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