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ЗСУ дроном знищили ворожий катер з екіпажем

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ дроном знищили ворожий катер з екіпажем
Ворожому катеру не вдалося уникнути зустрічі з дроном
фото: скріншот із відео

Росіянам не допомогло навіть маневрування на воді

Українські військові виявили на Херсонщині ворожий катер разом з екіпажем і з FPV-дрона знищили його. Відеозапис успішної атаки опублікували Сили оборони півдня України.

Як видно на кадрах, росіянам не допомогло навіть маневрування на воді, безпілотник зміг наздогнати плавзасіб.

Нагадаємо, вночі 12 вересня, російські окупанти на катерах намагалися штурмувати Херсон.

Також 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Кримські пабліки публікували фото наслідків удару по штабу російського флоту. Знімки свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. 

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. 

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков.

Теги: військові безпілотник

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