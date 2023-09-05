Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч

У Тверській області сьогодні знову було «неспокійно»

Росія поскаржилася на атаку безпілотників у Тверській, Калузькій та Московській областях

Вночі 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою, Тверською і Московською областями. ЗСУ продовжують проривати оборонну лінію загарбників. Міжнародна федерація водних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 5 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Росія скаржиться на безпілотники

Росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою, Тверською і Московською областями.

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Мер Москви Собянін заявив, що, крім безпілотника в Калузькій області, було ще нібито знищено БпЛА в Істринському районі (Московська область – «Главком»). Згодом Собянін додав, що ще один безпілотник знищили у Тверській області в районі Завідово. За його словами, дрони «намагалися здійснити атаку на Москву». Зазначається, що на місці збиття перебувають екстрені служби. Постраждалих та руйнувань немає.

Успіхи ЗСУ

ЗСУ після прориву першої лінії оборони російських загарбників у Запорізькій області розширюють пролом, що там утворився, і перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цієї ланки.

Легка піхота ЗСУ просунулась до позицій за протитанковими ровами та протитанковими загородженнями «зуби дракона» російських окупантів, які складають нинішній оборонний шар військ РФ перед наступом українських військових у західній частині Запорізької області.

Сили оборони України мають намір утримувати ці позиції, стверджують аналітики. При цьому експерти ISW поки що не готові оцінювати, що українські сили прорвали цей російський оборонний рівень, оскільки в цих районах немає важкої техніки ЗСУ.

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Російські та білоруські спортсмени допущені до змагань з водних видів спорту

Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, але тільки в індивідуальних змаганнях. На кожній дисципліні – максимум по одному спортсмену з Білорусі та Росії. У Федерації заявляють, що провели опитування серед спортсменів і воно показало, що 67% респондентів підтримують участь окремих нейтральних спортсменів, які відповідають критеріям.

РФ скасувала військові навчання «Захід-2023»

Росія офіційно скасувала проведення спільно з Білоруссю стратегічних навчань «Захід-2023». Вони мали відбутися у вересні, проте міністр оборони Росії вигадав цинічну причину, чому вони не відбулися.

«Ні, цього року у нас навчання в Україні», – цинічно відповів Шойгу.

«Захід-23» – це спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі. У 2021 році в маневрах узяло участь близько 200 тис. військових, до 760 одиниць техніки та 15 бойових кораблів.

Зазначимо, що з 2010 року в Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань «Захід-23» по всій країні. Однак з 2021 року Росія проводила «Захід-23» на заході Росії щонайменше раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Зокрема, 2021 проводилися найбільші російські навчання з радянських часів.

Навчання «Захід» мали відбутися цього місяця.

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Окупанти перекидають резерви з Білорусі

Окупаційні війська країни-агресора Росії готуються до нової хвилі наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку на фронті. Загарбники стягують туди нові резерви, зокрема, десантно-штурмові бригади. Окупанти комплектують резерви з військ, які перебували на відновленні – вони замінять тих, хто «виснажився». Частину військ ворог заводить із території Росії. Крім того, резерви комплектують із новосформованих підрозділів та солдатів, перекинутих із Білорусі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що росіяни також підводять професійні десантно-штурмові бригади, хоча більшість цих підрозділів українські воїни знищили і на півдні, і на сході. Наразі ЗСУ у цьому районі готуються до того, щоб дати ефективну відсіч російським загарбникам. Командування Сил оборони аналізує ситуацію, перераховує можливі дії окупантів та думає, як ввести їх в оману.