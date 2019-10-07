На трасі Київ-Одеса Mitsubishi збив на смерть пішохода (фото)



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Mitsubishi Lancer здійснив смертельний наїзд на пішохода Фото: Патрульна поліція Білої Церкви

Чолові перебігав дорогу у невстановленому місці

У неділю, 6 жовтня, на автодорозі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Білої Церкви, увечері автомобіль марки Mitsubishi Lancer здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому для цього місці.

До приїзду медиків постраждалий загинув.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, 6 жовтня пізно ввечері у Подільському районі столиці пішохід потрапив під колеса автомобіля Volkswagen і загинув.

Того ж дня електропотяг Київ-Фастів збив чоловіка на залізничному переїзді у с. Тарасівка.