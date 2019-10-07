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    Новини

    На трасі Київ-Одеса Mitsubishi збив на смерть пішохода (фото)

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    Mitsubishi Lancer здійснив смертельний наїзд на пішохода - На трасі Київ-Одеса Mitsubishi збив на смерть пішохода (фото)
    Mitsubishi Lancer здійснив смертельний наїзд на пішохода
    Фото: Патрульна поліція Білої Церкви

    Чолові перебігав дорогу у невстановленому місці

    У неділю, 6 жовтня, на автодорозі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Білої Церкви, увечері автомобіль марки Mitsubishi Lancer здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому для цього місці.

    До приїзду медиків постраждалий загинув.

    На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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    На трасі Київ-Одеса Mitsubishi збив на смерть пішохода (фото)
    На трасі Київ-Одеса Mitsubishi збив на смерть пішохода (фото)
    На трасі Київ-Одеса Mitsubishi збив на смерть пішохода (фото)

    Як повідомлялося, 6 жовтня пізно ввечері у Подільському районі столиці пішохід потрапив під колеса автомобіля Volkswagen і загинув.

    Того ж дня електропотяг Київ-Фастів збив чоловіка на залізничному переїзді у с. Тарасівка.

    Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль чоловік
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