На трасі Київ-Одеса Mitsubishi збив на смерть пішохода (фото)
Mitsubishi Lancer здійснив смертельний наїзд на пішохода
Фото: Патрульна поліція Білої Церкви
Чолові перебігав дорогу у невстановленому місці
У неділю, 6 жовтня, на автодорозі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Білої Церкви, увечері автомобіль марки Mitsubishi Lancer здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому для цього місці.
До приїзду медиків постраждалий загинув.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Як повідомлялося, 6 жовтня пізно ввечері у Подільському районі столиці пішохід потрапив під колеса автомобіля Volkswagen і загинув.
Того ж дня електропотяг Київ-Фастів збив чоловіка на залізничному переїзді у с. Тарасівка.