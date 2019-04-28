ЗМІ: Бойовики «Ісламської держави» планують нові атаки на курортах країн Азії



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Теракти можуть продовжитися не тільки на Шрі-Ланці Фото: РБК

Теракти можуть продовжитися не тільки на Шрі-Ланці

Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» планують атаки в курортних зонах країн Азії та Африки, взявши за приклад організацію терактів на Шрі-Ланці. Про це повідомила газета The Sunday Telegraph з посиланням на джерела в спецслужбах. Йдеться про курорти Індії, Кенії, Мальдівських островів і Танзанії.



Джерела газети відзначили, що після розгрому терористичного угрупування бойовики «звільнилися» від управління нею і готові окремо зайнятися атаками. Зазначається, що бойовики «розсіялися по всьому світу» і «мають на меті здійснення терактів.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.