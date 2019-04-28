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    ЗМІ: Бойовики «Ісламської держави» планують нові атаки на курортах країн Азії

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    Теракти можуть продовжитися не тільки на Шрі-Ланці - ЗМІ: Бойовики «Ісламської держави» планують нові атаки на курортах країн Азії
    Теракти можуть продовжитися не тільки на Шрі-Ланці
    Фото: РБК

    Теракти можуть продовжитися не тільки на Шрі-Ланці

    Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» планують атаки в курортних зонах країн Азії та Африки, взявши за приклад організацію терактів на Шрі-Ланці. Про це повідомила газета The Sunday Telegraph з посиланням на джерела в спецслужбах. Йдеться про курорти Індії, Кенії, Мальдівських островів і Танзанії.

    Джерела газети відзначили, що після розгрому терористичного угрупування бойовики «звільнилися» від управління нею і готові окремо зайнятися атаками. Зазначається, що бойовики «розсіялися по всьому світу» і «мають на меті здійснення терактів.

    Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

    До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

    22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

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